Javier Hernández ofrece disculpas

México.- Después de las declaraciones de Claudia Sheinbaum, presidenta de México; del pronunciamiento de su equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara y la investigación que le abrió la Federación Mexicana de Futbol, debido a sus declaraciones de índole machista, Javier Hernández decidió romper el silencio por conducto de sus redes sociales.

El “Chicharito”, máximo goleador de la Selección Mexicana, lamentó que sus palabras hayan causado “confusión o malestar”, y aseguró que “nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir”.

El Guadalajara repudió los comentarios del delantero y dio a entender que habrá una sanción: “El club ha tomado las acciones correspondientes según el reglamento interno”. La FMF anunció que inició “un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas”.

Hernández reaccionó con un escrito donde agradeció “de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes, con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona”. Enseguida lamentó la confusión y el malestar causados y agregó que “como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad”.

El futbolista aseguró que —a futuro— tratará de expresarse “con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados. Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes”.

Desde su regreso al futbol mexicano, Javier Hernández ha jugado 34 partidos y sólo ha marcado en tres ocasiones.