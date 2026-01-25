Javier Hernández se burla del penalti fallado con Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Javier "Chicharito" Hernández no tuvo el regreso esperado a las Chivas y vivió una segunda etapa sin pena ni gloria.

En 2024, El Chicharito volvió al equipo de sus amores con bombo y platillo; vivió un espectacular recibimiento en el Estadio Akron.

Desde su presentación, la afición rojiblanca se le entregó al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Confiaba en que sería importante para el equipo.

Sin embargo, en 41 partidos disputados, entre Liga MX (35) y Copa de Campeones de la Concacaf (seis), el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid apenas se pudo hacer presente en el marcador en cuatro ocasiones y otorgó una asistencia.

Es decir, que el "Chicharito" Hernández metió un gol por cada semestre de los dos años completos que estuvo en las Chivas.

Si su vuelta al Rebaño no fue el deseado, su salida fue todavía más catastrófica. Trató de marcharse limpiando un poco su imagen, pero la dejó aún más manchada.

En su último partido disputado, el tres veces mundialista (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) con la Selección Mexicana se animó a cobrar un penalti que, de haberlo convertido, hubiera clasificado a las Chivas a las semifinales del Apertura 2025.

Desafortunadamente para el canterano rojiblanco, no realizó el mejor de los disparos y mandó el esférico muy por encima de la portería del Cruz Azul.

Esta fue la última imagen que dejó el "Chicharito" portando la camiseta rojiblanca y que será recordada en un largo periodo.

Tras hacerse oficial su salida del Rebaño, el campeón de la Premier League en dos ocasiones con los Red Devils únicamente ha aparecido en sus redes sociales; en cada ocasión que publica algo, se vuelve viral por lo que dice o hace.

Sin embargo, en esta ocasión, el histórico goleador mexicano superó sus antiguos posteos al burlarse públicamente del penalti que falló y que todavía es un doloroso recuerdo para la afición de las Chivas.

En un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el Javier Hernández se mofó del balón que mandó por encima de la cabaña de Andrés Gudiño con la siguiente frase: "No mam*s, ahí va el penal que volé".

Además, el campeón de goleo con el Rebaño en el Bicentenario 2010 acompañó el video con un mensaje que últimamente suele dar en sus redes sociales.

"No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres somos iguales, si todos o todas te tocan igual, el patrón es tuyo, el problema no es la humanidad, hay hombres impecables y hay mujeres maravillosas", señaló.