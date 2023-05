JC Chávez habló de la adicción de su hijo Omar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Julio César Chávez sigue informando sobre la situación personal que enfrentan sus hijos Julio César y Omar en su lucha contra las adicciones, en esta ocasión dio detalles del menor.

Omar Chávez se ha vuelto adicto a las apuestas y Julio César Chávez busca ayudarlo.

"Es otro cabrón que también lo tengo que encerrar, porque no hay dinero que le alcance a este cabrón", dijo el expugilista en charla con Gustavo Adolfo Infante.

El "César del Boxeo" habló que la adicción que sufre Omar le ha perjudicado en su carrera en el ring.

"Tiene una pelea y no entrena, se va de huevón, se la lleva apostando, tiene ese pinche vicio de apostar", detalló el comentarista de Box Azteca.

Chávez puntualizó que evidentemente la economía de su hijo Omar no es estable.

"Se la vive apostando aquí, apostando allá. Pidiendo prestado aquí, pidiendo allá, o sea, la ludopatía que es un pinche vicio más perro que todos", concluyó Julio César.