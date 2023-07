JC Chávez Jr. denuncia a su esposa por maltrato y "bullying"

A-AA+

El nombre de Julio César Chávez Jr. se volvió tendencia en las últimas horas en redes sociales, todo por acusar a su esposa de maltrato psicológico y físico.

Chávez Carrasco, quien desde hace años se encuentra alejado de los cuadriláteros por culpa de las adicciones, utilizó la cuenta de Instagram de su hermano Omar para informar su situación.

Durante varios minutos, el mayor de los hijos de Julio César Chávez narra lo ocurrido con Frida Muñoz, mujer que en estado de ebriedad lo habría empujado.

"Desafortunadamente tengo otro problema, había prometido jamás volver a hablar de mi familia. A mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy. Ella llegó a la casa tomada, me empujó, me quitó mis redes sociales. Se me hace injusto que cada vez que ella quiere me quita mi Instagram, se aprovecha de mi circunstancia, de que estuve internado, ojalá tenga la dignidad para darme mi teléfono", compartió.

Chávez Jr, agregó que se encuentra iniciando los trámites de separación, ante lo injusto de la situación que vive en su hogar.

"Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga 'bullying', no me lo merezco. Me disculpo con todos, no me gusta hablar de esto, pero ya basta, es momento de terminar la relación".

Por último, el boxeador le deseó suerte a Frida Muñoz, pidiéndole que le regrese cuentas y evite 'calentar' la cabeza de su padre el legendario boxeador mexicano.

"A la muchacha le deseo lo mejor, que sea feliz, que cuide a sus hijos y que me regrese mis cosas, como las cuentas en México. Debería darme la cara, siempre yo hablé como borracho por el amor que le tenía a ella, pero basta de tanto 'bullying', de que me quiera echar a la policía, de calentarle la cabeza a mi papá sobre mí. Con todo el dolor de mi corazón pido que me regresen mis cosas", finalizó.