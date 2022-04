JC Chávez regresará al boxeo en homenaje

CIUDAD DE MÉXICO.- La máxima leyenda del boxeo mexicano de todos los tiempos es sin duda Julio César Chávez. 115 peleas como profesional, 107 triunfos, 85 por la vía del nocaut, dos empates y seis derrotas. Títulos mundiales en tres distintas categorías como Superpluma, Ligero y Superligero.

El "César del boxeo" fue ídolo en México y otras partes del mundo por su gran capacidad dentro del ring y su pegada fulminante. Se retiró del boxeo profesional en 2005, pero ha tenido varias peleas de exhibición, de las cuales dijo se retiraría en 2021 cuando se enfrentó a Héctor "Macho" Camacho Jr.

Sin embargo, Julio César Chávez romperá su palabra y volverá a subir al ring una vez más, en la que probablemente sea la definitiva, ya que estará estelarizando la función en homenaje a Don Ignacio Beristáin el próximo 21 de mayo en la Plaza de Toros México.

Su rival será Daniel Zaragoza en una cartelera de gran nostalgia en honor a "Don Nacho", un emblema del boxeo mexicano, "Estoy contento. No tan emocionado porque subirse al ring no es tan fácil. Pero por Don ´Nacho´ lo doy todo, tiene todo mi aprecio, todo mi cariño. Desde que lo conozco siempre hemos tenido comunicación, química. Siempre hemos tenido una relación de mucho afecto. Cuando me propusieron hacer la exhibición, yo ya había prometido no subirme al ring, pero con Con ´Nacho´ no podía negarme" comentó Chávez.

A pesar de ser una pelea de exhibición, "El Gran Campeón Mexicano" ya comenzó a calentar su disputa con Daniel Zaragoza, "Me va a tocar con uno más viejito que yo, a parte más feo que yo, el cabrón. Siempre he dicho que Zaragoza es el boxeador más feo que he conocido, pero sabe que lo estimo, le tengo un gran aprecio. Siempre lo vi pelear y fue un guerrero arriba del ring. Ya no creo que le quede mucho, pero vamos a hacer una bonita exhibición, que sea del agrado de la gente y yo creo lo voy a dejar más feo de lo que está", comentó de forma sarcástica.