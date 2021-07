Jefe de Misión en Tokio considera un agravio el desecho de uniformes

Más allá de que entablará comunicación con los directivos de la Federación Mexicana de Softbol, Mario García de la Torre, jefe de la misión tricolor en los XXXII Juegos Olímpicos, considera un agravio a la identidad nacional y motivo de indignación que las integrantes de la Selección Nacional de ese deporte hayan tirado a la basura sus uniformes después de competir en Japón.

Se dieron a conocer fotografías en las que se ve que la indumentaria del equipo, que concluyó en la cuarta posición de torneo olímpico, está en bolsas de basura en la Villa Olímpica. "Es un hecho lamentable y sorprendente. Es la primera vez que me toca ver algo semejante", atina a decir García de la Torre, en entrevista con EL UNIVERSAL. "El que estén desechados los uniformes en las bolsas de la basura, a todo el mundo nos causa indignación".

"Hay que hacer una investigación profunda y minuciosa para saber a quién atribuirle la responsabilidad y una vez que se identifique, aplicar una medida disciplinaria que corresponda con esta falta. Sin duda alguna, es un hecho que ha causado sorpresa e indignación". Al estar formada por muchas jugadoras mexicoestadounidenses, se pensaría que el sentimiento de representar al país sería mayor, lo que aumenta la molestia directiva

"En todo este contexto que hay sobre la biculturalidad que tienen estos deportistas, esto es lo que nos causa más sorpresa y personalmente siento que es un agravio hacia la identidad, pero hay que revisar el tema", insiste. El directivo asegura que los uniformes pueden ya no ser utilizados, aunque lo que realmente genera la cólera son las formas. "Todos estamos en un estado de... No quiero decir de shock, pero sí nos ha generado sentimientos encontrados, porque hay gente que lo puede digerir con mayor facilidad y decir que ya compitieron y pueden descartar esos uniformes... Sí, pero no se descartan en la basura", sentencia, molesto. "Ver los uniformes con el nombre de nuestro país, rodeados de botellas y platos sucios, no es una imagen agradable".

En declaraciones a Azteca Deportes, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, aseguró que se dejaron los uniformes porque el equipo tenía exceso de equipaje, justificación no compartida por García de la Torre.

"Este hallazgo es en la Villa Olímpica, no cuando llegan al aeropuerto y pesan sus maletas, para que se den cuenta de que hay sobre equipaje", puntualiza. "Antes de descartar los uniformes, uno piensa en otras cosas que tienen un peso mayor y no cuentan con la identificación del país... A lo mejor, lo primero que dejo son los zapatos, al menos no dicen México". También aclara que la indumentaria encontrada no fue la de competencia, sino la de presentación, lo que podría resultar peor.

"Entiendo que esto tiene muchas aristas y hay que analizarlo con cuidado", reitera. "No están desechando los uniformes de competencia, sino los de presentación, que son los que los identifican como país, los que dicen 'México', donde tienen estampada la bandera. De manera espontánea, mucha gente pensaremos que es un agravio a nuestra identidad y aquí se viene a competir representado a México, por eso es difícil entender que se descarte con tanta facilidad al uniforme".