Jessica Pegula sorprende a Madison Keys y avanza en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Jessica Pegula eliminó a Madison Keys, su compañera de podcast y campeona defensora, del Abierto de Australia para asegurar una cita en los cuartos de final contra Amanda Anisimova, otro enfrentamiento completamente estadounidense.

Sus victorias en la cuarta ronda significan que cuatro estadounidenses alcanzaron los cuartos de final del cuadro femenino de individuales en Australia por primera vez desde 2001, cuando Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Monica Seles y Lindsay Davenport lo lograron.

También es la primera vez que los seis primeras cabezas de serie en los individuales femeninos y masculinos se abren paso en los cuartos de final de un torneo de Grand Slam en la era abierta que se remonta a 1968.

"Es una pena que una estadounidense tenga que salir en los cuartos de final", expresó Anisimova.

Pegula, sexta cabeza de serie, tuvo una perspectiva ligeramente diferente: "Al menos una de nosotras avanzará y creo que eso es genial para el tenis estadounidense. Sí, ha sido bastante loco lo bien que lo han estado haciendo las mujeres y cuántas chicas de alto ranking hay. Estoy feliz de ser parte de esa conversación".

Pegula y la cuarta preclasificada Anisimova avanzaron un día después de que la número 3 Coco Gauff e Iva Jovic, una adolescente de 18 años, aseguraran sus lugares en el otro lado del cuadro.

La victoria de Pegula por 6-3, 6-4 en la arena Rod Laver puso fin a la primera defensa del título de Grand Slam de Keys en una sección difícil del cuadro.

Anisimova, subcampeona en los dos últimos grandes en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, avanzó con un triunfo 7-6 (4), 6-4 sobre Wang Xinyu mientras la temperatura comenzaba a subir en el Melbourne Park y los organizadores activaron la política de estrés por calor que permitió pausas adicionales para enfriarse.

"Qué batalla allá afuera. Condiciones difíciles contra una oponente realmente buena. Había muchos fanáticos de China hoy, pero, honestamente, hizo que la atmósfera fuera genial", dijo Anisimova.

La número dos Iga Swiatek continuó su búsqueda para completar el Grand Slam con una victoria 6-0, 6-3 sobre la local Maddison Inglis, dando al público de la cancha central poco para animar en el feriado nacional del Día de Australia.

Swiatek se enfrentará a continuación contra la número cinco Elena Rybakina, quien perdió ante Aryna Sabalenka en la final de 2023 en el Melbourne Park.

El avance de Pegula

Pegula se instaló por cuarta vez en la ronda de cuartos de final en Australia y buscará llegar más lejos que nunca en el primer Slam de la temporada. Anisimova se entreveró entre las últimas ocho aquí por primera vez.

"He estado viendo, golpeando, moviéndome, me siento muy bien en todo este torneo", indicó Pegula.

Pegula y Keys habían jugado tres veces anteriormente, con Keys victoriosa en las dos últimas. Pero fue Pegula quien dominó el lunes, despegándose 4-1 en ambos sets.

"Sentí que si no golpeaba una bola realmente buena de inmediato, ella tomaba la iniciativa de los puntos", dijo Keys.

El mejor desempeño de Pegula en un grande fue la final del Abierto de Estados Unidos en 2024.

Cuadro masculino

Tres hombres italianos comenzaron el noveno día del torneo. Únicamente dos podían avanzar.

El reinante bicampeón Jannik Sinner despachó 6-1, 6-3, 7-6 (2) a Luciano Darderi, dos días después de admitir que se sintió afortunado de sobrevivir a la tercera ronda.

Sinner luchó con el calor extremo y los calambres en su victoria sobre Eliot Spizzirri, el número 85 del ranking. Su partido nocturno del lunes fue mucho más fresco, y también lo fue Sinner. Fijó un récord personal con 19 aces y extendió a 18 su racha de victorias en el Melbourne Park.

La estrella italiana se las verá ahora con el octavo cabeza de serie número Ben Shelton, quien venció al número 12 Casper Ruud por 3-5, 6-4, 6-3, 6-4 en un partido nocturno. Sinner ha ganado sus últimos ocho encuentros contra el estadounidense de 23 años, incluida la semifinal del año pasado aquí.

Lorenzo Musetti alcanzó los cuartos de final por primera vez en Australia con una victoria 6-2, 7-5, 6-4 ante Taylor Fritz, quien jugó mermado físicamente.

Con 23 años, Musetti ha logrado alcanzar la fase de cuartos de final en cada uno de los cuatro grandes.

Musetti ha sobresalido pese a que miembros de su equipo debieron regresar a casa por razones personales. También tuvo que dejar a su familia después del nacimiento en noviembre de su segundo hijo.

"Me siento más maduro en la cancha", dijo el quinto cabeza de serie. "Estoy jugando mejor por eso, y por ellos".

Su próxima misión es contra un descansado Novak Djokovic. El campeón de 24 grandes estaba programado para ser el partido destacado de la noche del lunes, pero en su lugar avanzó sin jugar a los cuartos de final.

Mucho calor

Con una temperatura máxima pronosticada de 45 grados Celsius (113 F) el martes, los organizadores abrirán las puertas temprano para los fanáticos a las 9 de la mañana hora local.

Los partidos en el arena Margaret Court comenzarán a las 11 de la mañana, mientras que los de la Rod Laver Arena comenzarán a las 11:30 de la mañana Es probable que el techo retráctil esté puesto.

El torneo ha utilizado un protocolo de calor extremo desde 2019, permitiendo pausas adicionales para los jugadores y la suspensión de partidos si una combinación de temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento alcanza umbrales establecidos.