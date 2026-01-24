Jannik Sinner se recupera en Abierto de Australia gracias a reglas del calor

MELBOURNE (AP) — Jannik Sinner renqueaba y trataba desesperadamente de estirar los calambres en sus brazos y piernas. Había quedado en desventaja por un quiebre en el tercer set, cuando las reglas del calor extremo lo salvaron.

El juego se suspendió durante ocho minutos mientras se cerraba el techo en la Rod Laver Arena el sábado por la tarde, y el dos veces campeón del Abierto de Australia regresó como un hombre revitalizado.

Después de estar al borde de quedar sorpresivamente eliminado Sinner ganó cinco de los siguientes seis games para llevarse el set contra Eliot Spizzirri, 85to del ranking.

Luego hubo otro "descanso de enfriamiento" de 10 minutos entre el tercer y cuarto set —una concesión bajo la política de calor extremo— y Sinner regresó para una vencer el sábado por 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 que destacó un dramático contraste de luz intensa y sombra.

"Tuve dificultades hoy en el aspecto físico. Tuve suerte con la regla del calor", dijo Sinner, coincidiendo en que las condiciones más frescas en interiores le convenían mucho más que el sofocón de los dos primeros sets. "Trato de mantenerme calmado incluso en un momento como este. Si él sigue jugando como estaba jugando, tal vez yo estaba bajando un poco, tal vez mi torneo terminaba hoy. No lo sé".

Spizzirri fue magnánimo al respecto, añadiendo: "Así son las reglas del juego, y, ya sabes, tienes que vivir con eso".

Djokovic llega a 400

Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador en alcanzar las 400 victorias en partidos de Grand Slam cuando venció por 6- 3, 6 -4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp en el partido nocturno.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam mejoró su récord de victorias y derrotas a 102-10 en el Abierto de Australia, igualando la marca de Roger Federer de más victorias en el primer major de la temporada.

Osaka fuera

La bicampeona del Abierto de Australia Naomi Osaka se retiró debido a una lesión abdominal antes de su partido programado de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis, terminando una campaña notable por la moda y la fricción.

Inglis enfrentará en la cuarta ronda a la número 2 Iga Swiatek, quien superó 6-1, 1-6, 6-1 a Anna Kalinskaya.

La número 4 Amanda Anisimova venció 6-1, 6-4 a Peyton Stearns en un encuentro entre estadounidenses y enfrentará a Wang Xinyu, quien sorprendió a la número 13 Linda Noskova.

La número 5 Elena Rybakina avanzó a un partido de cuarta ronda contra la número 21 Elise Mertens.

Salud por Stan

Stan Wawrinka, de 40 años, perdió 7-6 (5), 2 -6, 6-4, 6-4 ante Taylor Fritz (9) y luego tomó dos cervezas de una hielera junto a la cancha, abrió las latas con el director del torneo y se despidió del público. "¡Salud a todos!", dijo.

Fritz enfrentará a continuación a Lorenzo Musetti (5), quien resistió para superar 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 a Tomas Machac para convertirse en el tercer italiano en llegar a la cuarta ronda.

El número 8 Ben Shelton venció a Valentin Vacherot de Mónaco, 6-4, 6-4, 7-6 (5) en la Margaret Court Arena y dijo que tener el techo cerrado "solo amplificó el ruido".

El jugador de 37 años Marin Cilic, campeón del US Open en 2014 y subcampeón del Abierto de Australia cuatro años después, perdió en cuatro sets ante el futuro padre Casper Ruud.

Buenos días

Un comienzo más temprano de lo habitual en el Día 7 no fue problema para la campeona defensora Madison Keys y Jessica Pegula. La novena cabeza de serie Keys venció a Karolina Pliskova 6-3, 6-3 y la sexta Pegula derrotó a Oksana Selekhmeteva 6-3, 6-2.

A continuación, las dos estadounidenses, y compañeras de podcast, se enfrentarán entre sí en la cuarta ronda.

Canchas exteriores

La actividad se suspendió en las canchas exteriores durante cinco horas desde media tarde hasta alrededor de las 7:30 p .m. hora local.

La temperatura era de alrededor de 35 grados Celsius (95 Fahrenheit) cuando la llamada escala de calor del torneo alcanzó un máximo de 5 a media tarde. La temperatura del sábado no alcanzó el máximo pronosticado de 40 grados Celsius (104 Fahrenheit). El máximo pronosticado para el domingo es de 24 C (75 F).

Calambres

Sinner jugará a continuación contra su compatriota italiano Luciano Darderi, quien venció al 15to Karen Khachanov por 7 -6 (5), 3-6, 6-3, 6-4.

Al reflexionar sobre su drama cuando estaba 3-1 abajo en el tercer set, el segundo cabeza de serie dijo que solo estaba tratando de sobrevivir.

"Comenzó con las piernas. Llegó a los brazos. Estaba teniendo calambres un poco por todo el cuerpo", dijo Sinner. "Así es el deporte. Ésta es un área que sé que necesito mejorar".

En el segundo set, Sinner recibió una rara violación de tiempo por parte del juez de silla Fergus Murphy mientras se preparaba para servir. En un gesto de deportividad, Spizzirri intervino, acercándose al juez y diciendo que no estaba listo para recibir.

Tenía al público de su lado, hasta que el movimiento de Sinner se volvió visiblemente tambaleante.

Bajo el techo —con el resplandor desaparecido, la temperatura disminuyendo a lo largo del tercer y cuarto set y el calor irradiado de la cancha cayendo en picado— el impulso cambió.

"No sé si se salvó por eso", dijo Spizzirri. "Sonreí un poco cuando la regla del calor entró en vigor, solo porque fue un momento un poco gracioso. Pero al mismo tiempo, el juego en 2-1 en el tercer set fue cuando golpeó, creo que es 5 (en la escala de calor), lo que significa que la regla del calor está en efecto. Así que cuando ese juego terminó, ya sea que rompí o él mantuvo, íbamos a cerrar el techo".