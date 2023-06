Jesús Corona se despide de Cruz Azul y su afición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- Después de 14 años vistiendo la camiseta de Cruz Azul, Jesús Corona y la institución dieron por terminada su relación laboral para el Apertura 2023 de la Liga MX.

Una noticia que de inmediato generó tristeza en los fanáticos cementeros, quienes en redes sociales compartieron su agradecimiento al guardameta histórico.

Situación que fue respondida por el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que utilizó sus redes sociales para dejar una emotiva despedida para la organización y los aficionados celestes.

"El motivo de este vídeo bueno es para informarles que mi ciclo aquí en Cruz Azul ha terminado. Después de 14 años hemos puesto fin a este recorrido, a este camino al cual hemos tenido alegrías, tristezas, pero siempre con honestidad, con lealtad y con mucho compromiso hacia lo que realmente hacemos y hacia nuestra institución, la cual estoy muy agradecido", comentó.

Corona, agradeció a cada uno de sus compañeros en todos los años que estuvo como referente de Cruz Azul, e incluso no se olvidó del personal de cada área, quien reconoció como la más importante.

"Agradezco a todos mis compañeros que he tenido a lo largo de estos 14 años, entrenadores, staff, gente que labora también en el club, la gente de oficinas, la gente de mantenimiento, la gente de cocina. Muchísimas gracias a todos ustedes. También sé que, sin la gente de la Cooperativa, la gente de los trabajadores, este club no existiría. A todos ustedes también muchísimas gracias por hacer realidad el Club Cruz Azul", detalló.

Por último, Jesús Corona dejó en claro que volverá a la Máquina en el futuro y ahora se encuentra listo para seguir su carrera en el futbol.

"Comenzaré un nuevo reto en otro club, el cual estoy listo y también agradecido por esa oportunidad. Muchísimas gracias a la afición por todo ese apoyo incondicional, por todo su respaldo a lo largo de estos años y esas muestras de cariño. Muchísimas gracias, y este no es un adiós", finalizó.