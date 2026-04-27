Jimena Méndez logra medalla

La delegación de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en la segunda jornada de ciclismo de ruta de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar tres medallas: una de plata individual y dos más en la modalidad de combatividad por equipos.

La figura de la jornada fue Jimena Méndez Sánchez, quien logró la medalla de plata en la categoría Cadete Femenil, además de contribuir al bronce por equipos en la misma división. En la categoría Precadetes Varonil, el equipo integrado por Alejandro Ortiz, Emmanuel Barrera y Daniel Prado se adjudicó la medalla de plata en combatividad por equipos, tras una sólida actuación colectiva.

Por su parte, el conjunto femenil de Cadetes, conformado por Georgina Posadas, Margarita González y nuevamente Jimena Méndez, obtuvo la medalla de bronce en la misma modalidad.

Las competencias se desarrollaron en un exigente circuito en Jocotepec, bajo condiciones climáticas adversas, con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados, lo que elevó el nivel de dificultad para los participantes.

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A pesar de ello, los ciclistas potosinos mostraron carácter y protagonismo frente a delegaciones fuertes como Tlaxcala, Hidalgo y Nuevo León, manteniendo un ritmo competitivo a lo largo de la prueba. En cuanto al aporte por equipos, el conjunto "Posadas" destacó con cuatro medallas, seguido por "Tribikers" con una y "Crisa" con otra, reflejando el crecimiento del ciclismo en la entidad.

Finalmente, se reconoció también el respaldo de las familias, cuyo esfuerzo ha sido clave para el desarrollo de los atletas, acompañándolos en su proceso y contribuyendo al logro de estos resultados.