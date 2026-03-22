Jiménez anota en el triunfo del Fulham

México.- Este sábado, Raúl Jiménez vivió una tarde emotiva en Craven Cottage. Unos días después de la muerte de su padre, el delantero mexicano fue parte fundamental del triunfo del Fulham sobre el Burnley y no sólo convirtió un gol, se lo dedicó al cielo y rompió en llanto al recordarlo. Sin embargo, el mexicano recibió el apoyo de sus compañeros de equipo, de la afición y del director técnico.

"Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud despedimos a mi papá Raúl Jiménez Vega", escribió el atacante tricolor hace unos días para despedir a su padre.

Esta tarde, con un gol de penalti, el sello de la casa... Jiménez lo homenajeó arrodillándose dentro del área y alzando los brazos y la mirada hacia el cielo para dedicarle el gol.

Al terminar el partido, la transmisión captó a Jiménez visiblemente emocionado. Con lágrimas en el rostro, suspiros que salían de su pecho, el delantero mexicano no podía ocultar sus emociones. Sin embargo, a pesar de estar pasando por un momento complicado, el canterano del América dio una muestra de grandeza, al acercarse a una de las tribunas para entregarle su jersey a un niño que recibió un regalo que jamás olvidará.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las pantallas del estadio enfocaron a Raúl y la gente lo ovacionó, mientras él se secaba las lágrimas de los ojos. Marco Alexandre Saraiva da Silva, el entrenador del Fulham, se acercó para darle un abrazo y un mensaje de aliento.