Jimmy Lozano se despide oficialmente del Tricolor Sub-23

México.- Jaime Lozano renunció a continuar como director de la Selección Sub 23 de la Federación Mexicana de Futbol. En una conferencia de prensa presidida por Yon de Luisa, presidente de la FMF y Gerardo Torrado, director deportivo, Lozano dio las gracias por estar frente al proyecto, que culminó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpico de Tokio.

Lozano quería cerrar su capítulo con la Selección Nacional Olímpica, y se encuentra abierto a oír ofertas de clubes mexicanos. En estos días se ha hablado de que Chivas y Pumas están interesados en sus servicios, pero el Jimmy lo deja al tiempo, no le corre prisas.

"No me gustaría habla de ofertas, sobre todo por los colegas que están en sus puestos. Me encantaría tener oportunidades en la Liga. En la prensa me han mencionado como candidato para algunos equipos, pero creo que tienen a la gente idónea".

Pero se han cumplido los plazos: "Después del día de hoy pasarán algunas cosas. Hoy cierro este ciclo y comenzaremos a platicar un poco más en estos días".

Habla de que el técnico mexicano, "necesita oportunidades, pero también dar resultados. Nacho (Ambriz, en el Huesca) está dando resultados y Gonzalo (Pineda en el Atlanta FC) está dando resultados. Hay que estar preparados y después dar resultados. Para los directivos y la afición se debe de dar resultados, eso es lo que se quiere. Quiero hacer un cambio generacional, no sólo un relevo generacional y claro quiero ver hacia Europa, en estos días iba a irme a estudiar a ver futbol por allá, pero muchos países aún están cerrados por la pandemia".