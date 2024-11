Altercado entre Joel Embiid y reportero en Filadelfia

FILADELFIA (AP) — Visiblemente disgustado, Joel Embiid dio un grito y un empujón a un columnista de un periódico de Filadelfia, en un altercado dentro del vestuario el sábado, después de que los 76ers cayeron ante los Grizzlies de Memphis.

La NBA informó prácticamente de inmediato que había abierto una investigación sobre el asunto.

Embiid discrepó con el columnista del Philadelphia Inquirer, Marcus Hayes, quien mencionó al difunto hermano del pívot estelar y a su hijo, ambos llamados Arthur, en columnas que cuestionaban el profesionalismo y el esfuerzo de Embiid por no estar en forma después de participar en los Juegos Olímpicos de París. Embiid aún no ha jugado para los 76ers esta temporada.

Cuando los reporteros entraron al vestuario para hablar con los jugadores, Embiid se puso de pie y confrontó a Hayes.

"La próxima vez que vuelvas a mencionar a mi hermano muerto y a mi hijo, vas a ver lo que te voy a hacer y voy a tener que vivir con las consecuencias", le dijo Embiid a Hayes.

Embiid continuó, con varias palabras altisonantes en las siguientes frases. Hayes ofreció una disculpa, que Embiid no aceptó.

"Esa no es la primera vez", recalcó Embiid.

Luego, el pívot señaló que no le importa lo que digan los reporteros.

"Si te importa", contestó Hayes.

Embiid alzó un poco más la voz en ese momento, y poco después empujó a Hayes en el hombro mientras el jefe de relaciones públicas del equipo se interponía entre ellos. Otra persona de relaciones públicas trasladó la entrevista de Tyrese Maxey al pasillo fuera del vestuario, tratando de dispersar a los reporteros.

Al mismo tiempo, un empleado de seguridad del equipo instó a la prensa a que no informara sobre lo sucedido. Embiid gritó por encima del guardia de seguridad.

"Pueden hacer lo que quieran", dijo Embiid. "Me importa una—-."

Embiid había criticado a Hayes en una conferencia de prensa después de la práctica del viernes en las instalaciones de entrenamiento del equipo, refiriéndose a él como "Marcus, sea cual sea su nombre" y cuestionando a los críticos de su prolongada ausencia.

Hayes escribió recientemente una historia en la que opinó que Embiid les falta el respeto a los 76ers y al baloncesto. Añadió que el equipo debería considerar dar reembolsos a los fanáticos cuando Embiid no juega.

"He hecho demasiado por esta ciudad para ser tratado así, he hecho demasiado, mucho", dijo Embiid el viernes. "Desearía haber tenido tanta suerte como los demás, pero eso no significa que no lo esté intentando y que no esté haciendo lo que sea necesario para estar ahí fuera, y voy a estar aquí muy pronto".

Hayes no estuvo en la práctica el viernes. No está claro cuándo jugará Embiid, y la investigación de la NBA determinará si se justifica una acción disciplinaria.