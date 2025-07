Johan Vásquez asume liderazgo en el Tri y sueña con ser capitán

Johan Vásquez se ha convertido en un pilar de la Selección Mexicana de Javier Aguirre y aunque el "Vasco" diga que no hay nadie arriba del barco Mundial 2026, sólo una desgracia dejaría fuera de la Copa del Mundo al central del Genoa.

Vásquez, dentro y fuera de la cancha, suma y aunque no es precisamente de los elementos veteranos, el sonorense alza la mano como uno de los líderes de esta Selección Mexicana.

"Creo que es natural lo que siento. El liderazgo, siento esa responsabilidad, no soy ni de los mayores ni de los chicos, pero la poca experiencia que he acumulado me ayuda", aseveró el ex de los Pumas.

Johan quiere sumar más a sus compañeros. Demostrar que no es el único que puede tomar esa batuta de líder en el seno tricolor.

"Debo de ser fundamental para los demás, estoy en buen momento, el techo no es esto, para mí, el plus es ser uno de los capitanes de este equipo", agregó el futbolista de 26 años.

Sobre el encuentro de este miércoles ante la Selección de Honduras en la Semifinal de la Copa Oro, Johan se quita la etiqueta de favorito y asume este compromiso con mayor responsabilidad.

"No sé si somos favoritos. Tenemos confianza en nosotros, con el respeto de todos los países, lo hemos manejado bien, siempre hay que tener respeto, nada, creo que lo he dicho, el plantel tiene todo para dar el siguiente paso, mañana lo tenemos que demostrar", concluyó.