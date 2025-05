John Haliburton se disculpa por su comportamiento tras el juego de los Pacers

La estrella de los Pacers Tyrese Haliburton se ha acostumbrado a las reuniones posteriores a un partido con su padre.

También entiende por qué esas reuniones no serán en persona en el futuro cercano.

Los Pacers anunciaron el viernes que el padre de Haliburton, John, no asistirá a los partidos del equipo en el futuro previsible después de que corriera a la cancha el martes y se encarase con Giannis Antetokounmpo, el dos veces MVP de la NBA, momentos después de que Indiana eliminara 4-1 gracias al enceste de Tyrese en bandeja con 1.3 segundos restantes en el tiempo extra.

"Al crecer, creo que, como cualquier otro niño, si tu papá aplaude demasiado fuerte en un concierto o lo que sea, podrías sentirte un poco avergonzado", dijo Haliburton hijo el viernes. "Eso fue en un momento de mi vida, pero ha llegado al punto en que mi papá es quien es y lo amo por quien es, y todos los que lo conocen también lo aman".

Haliburton también reconoció nuevamente, como lo hizo poco después de la victoria 119-118 del martes por la noche, que la reacción de su padre fue incorrecta y lo atribuyó a estar demasiado emocionado. Antetokounmpo pensó inicialmente que era un fanático al azar en la cancha y calificó las acciones de John Haliburton como "muy, muy irrespetuosas".

Fue el segundo año consecutivo que los Pacers eliminaron a los Bucks en la primera ronda de los playoffs de la NBA, y esta vez, fue gracias a que Haliburton superó a Antetokounmpo para ganar el juego. Abrirán las semifinales de la Conferencia Este el domingo en Cleveland.

Haliburton estaba demasiado ocupado celebrando para ver a su padre enfrentarse a Antetokounmpo, lo que provocó una pelea posterior al partido en la que los jugadores de ambos equipos tuvieron que ser separados. No fue hasta que estuvo en el vestuario que vio la repetición. Cuando salió para hablar con los periodistas, Haliburton dijo que ya había hablado con su padre y lo haría nuevamente.

El miércoles por la mañana temprano, John Haliburton publicó una disculpa en su cuenta de redes sociales.

"Me disculpo sinceramente con Giannis, los Bucks y la organización de los Pacers por mis acciones después del partido de esta noche", escribió. "Esto no fue un buen reflejo de nuestro deporte ni de mi hijo y no cometeré ese error nuevamente".

Los Pacers aparentemente decidieron no darle la oportunidad de cometer el mismo error en el futuro cercano. Cuánto tiempo permanecerá alejado John Haliburton, o si se le permitirá sentarse tan cerca de la cancha nuevamente si se le permite regresar, sigue siendo incierto.

Pero eso no ha cambiado la opinión de Haliburton sobre su padre.

"Esta es la última vez que abordaré este (tema) en absoluto, pero entiendo la decisión tomada por nuestra organización y la liga", dijo Haliburton. "He hablado sobre esto muchas veces, mi padre estaba equivocado. Después de todo, es mi papá. Así que no voy a ridiculizarlo de ninguna manera. ... Lo amo profundamente".

Y en cuanto a esas reuniones posteriores al partido, Tyrese Haliburton todavía espera que sucedan.

"Va a sentarse en casa y ver el juego y estará bien. Hablamos todos los días, va a estar totalmente bien", dijo Tyrese. "Todos cometemos errores, y seguimos adelante, pero él estará bien. Verá desde casa, y recibiré mensajes de texto en el medio tiempo y llamadas después del juego".