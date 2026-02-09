Jonathan Pérez es jugador de Chivas

Jonathan Pérez es el nuevo jugador de Chivas de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El extremo de 23 años llega procedente del Nashville SC de la MLS, con el objetivo de reforzar el ataque del Rebaño Sagrado en la recta final del torneo.

Pérez firmó un contrato por cuatro años, luego de que Chivas llegara a un acuerdo definitivo con el club estadounidense para la compra de su carta, apostando por un futbolista joven, con proyección y experiencia internacional.

Se espera que en las próximas horas sea anunciado de manera oficial por el club y que en los siguientes días arribe a Guadalajara para realizar los exámenes médicos y estampar su firma.

Jonathan Pérez nació en Estados Unidos, pero cuenta con ascendencia mexicana, lo que le permite cumplir con la tradición del Guadalajara de jugar únicamente con futbolistas elegibles para la Selección Mexicana. Además, ha tenido participación con selecciones juveniles de México, siendo considerado un jugador con potencial a futuro.

El nuevo refuerzo Rojiblanco se desempeña principalmente como extremo por derecha. Es zurdo, rápido y con buen uno contra uno, características que encajan en la idea futbolística del cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito. Su llegada amplía las variantes ofensivas del equipo y fortalece la competencia interna dentro del plantel.

Durante su etapa en la MLS, Pérez destacó por su desequilibrio por las bandas y su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, lo que despertó el interés de Chivas en este mercado de transferencias. Nashville SC ya había confirmado las negociaciones, motivo por el cual el jugador quedó fuera de convocatorias recientes antes de cerrarse la operación.

Con este fichaje, Chivas refuerza su ofensiva y suma una pieza importante en su objetivo de mantenerse como protagonista del torneo y competir por el título del Clausura 2026.