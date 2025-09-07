logo pulso
MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Jorge Campos Debuta en TV Japonesa Durante Partido México vs. Japón

El emblemático portero Jorge Campos sorprende al debutar en la televisión japonesa durante el juego amistoso entre México y Japón.

Por El Universal

Septiembre 07, 2025 03:57 p.m.
Jorge Campos Debuta en TV Japonesa Durante Partido México vs. Japón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- México enfrentó hace unas horas a Japón en un duelo amistoso, compromiso que, luego de noventa minutos, terminó (0-0), dejando todo tipo de sensaciones entre los aficionados.

El encuentro, que reunió a grandes jugadores en la cancha, también sirvió para presenciar el debut en la televisión japonesa del emblemático portero mexicano Jorge Campos.

El exjugador de Pumas, quien es conocido y recordado con cariño por los aficionados de todo el mundo gracias a sus atajadas y sus coloridos uniformes, no perdió la oportunidad de robar cámara en pleno juego.

Todo ocurrió en la previa del compromiso, en la cadena japonesa NHK, ubicada en el palco contiguo al de TV Azteca. Esto permitió que, en una parte de la señal para el país asiático, se hiciera referencia a Campos, quien, al ver la cámara sobre él, no dudó en saludar y agradecer el cariño, dejando unas palabras.

La naturalidad de Campos causó de inmediato las risas de los periodistas japoneses, quienes le agradecieron el gesto y continuaron hablando del partido.

La cercanía entre ambos palcos de transmisión también generó que Christian Martinoli y Luis García se acercaran a sus compañeros para mostrarles su respeto.

