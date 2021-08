Jorge de la Parra se colocó en 5to. lugar

La quinta fecha de la FB y BOHN Mikel´s Trucks, se realizó en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, donde el piloto de Alessandros Racing, Jorge de la Parra, fue uno de los principales protagonistas del día en una carrera atípica que se vio afectada por cuestiones climáticas.

Bajo el yugo del remanente del Huracán Grace que afectó la parte central de la República Mexicana, la carrera de las camionetas no pudo culminar satisfactoriamente con el total de la competencia por lo que al llegar al 50% de la misma, los organizadores decidieron concluirla, cuando se presentó nuevamente la lluvia, que hizo imposible retomar la bandera verde.

Lamentablemente esto no permitió que el piloto de Alessandros Racing, pudiera pelear de lleno por la victoria y tras solo 60 vueltas, se colocó en la quinta posición.

La estrategia de De la Parra, era cuidar la camioneta en la primera parte y en la complementaria aplicar todo su armamento para colocarse al frente y disputar la bandera a cuadros. Pero ante el corte inesperado, no pudo concluir su objetivo.

"Es una lástima pero la seguridad es primero, correr en un óvalo bajo la lluvia es muy peligroso, así que no me siento tan mal por no poder ganar. Traíamos un gran auto para pelear por la victoria y para la próxima carrera estaremos ahí al frente. La camioneta está intacta y eso será de gran ayuda para dejarla mejor para el circuito de Querétaro. Solo espero concentrarme más y que el clima no vuelva a afectar las carreras", señaló el volante de Alessandros Racing.