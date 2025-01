Crítica de Jorge Valdano a Vinicius Jr. tras derrota del Real Madrid

Este domingo el Real Madrid fue goleado y humillado por el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un partido donde el astro brasileño Vinicius Jr. brilló por su ausencia. En los últimos días, el exdirectivo merengue e ídolo del club de la capital española, Jorge Valdano, realizó una crítica sobre la actitud del jugador.

Al ser cuestionado sobre los problemas extracancha que ha tenido Vini, el argentino campeón del mundo en México 1986 dio su opinión y lo comparó con otras leyendas del Madrid.

"Alguien le tendría que decir que lo que está viviendo lo vivieron antes Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez y Alfredo Di Stéfano. ¿Por qué? Porque eran los mejores. ¿Qué hace el rival ante los mejores? Tratar de sacarlo del partido y provocarlo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo", declaró Valdano en Movistar Plus.

Valdano, que ganó dos Ligas, una Copa de la Liga y dos Copas de la UEFA como merengue, sugirió que mejore el aspecto mental para no engancharse en problemas con futbolistas que lo único que buscan es sacarlo del partido.

"Es casi un homenaje que la gente te trate así, pero él claramente no lo interpreta como un homenaje. Me da la sensación que, habiendo hecho tanto para corregir defectos futbolísticos (...) lo que ha sido capaz de resolver con los pies no lo está resolviendo desde la cabeza. Supongo que el club estará trabajando en eso", concluyó.