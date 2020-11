José Luis Higuera, otra vez señalado por evasión fiscal

"El mensaje misterioso" que salió en las páginas oficiales de la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, donde se dice estos organismos "están comprometidos con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita", tenía como destinatario a José Luis Higuera, exdirectivo del Guadalajara y ahora al frente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión.

En el programa "Reacción en Cadena", el periodista Luis Castillo reveló que no es la primera vez que el nombre de Higuera sale a la luz en la cuestión de problemas con los impuestos.. En junio de 2019 se publicó que el directivo fue señalado por el tema de "honorarios asimilados a salario", pero salió a flote, poniéndose al corriente.

La investigación que ahora se le hace es de la época en que estaba como director general de grupo Omnilife-Chivas, y si su nombre ha salido al aire ha sido porque se quiere dar un golpe mediático y un verdadero ejemplo

Por esa razón, y muchas otras más, "Amaury Vergara no quiere verlo ni en pintura".

¿Qué han hecho los demás directivos, sus amigos ante esto?

Parece que los equipos del norte, Monterrey y Tigres lo han abandonando y que la publicación de esa famosa fotografía que salió publicada en la inauguración de los nuevos terrenos de la casa club de León, donde estaba gente como Yon de Luisa y Enrique Bonilla, no le gustó a nadie, porque se encuentra marcado.