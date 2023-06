José Mourinho enfrentará una fuerte multa por polémicas declaraciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- El polémico entrenador del AS Roma, José Mourinho, enfrentará una multa de cincuenta mil euros y estará fuera durante los primeros diez días de la Serie A.

Y es que, conforme al Tribunal Nacional Federal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Mourinho fue sancionado por arremeter contra el árbitro Daniele Chiffi. Esto, durante el duelo entre AS Roma y Monza.

Fue el pasado 3 de mayo cuando José Mourinho explotó contra Chiffi y sentenció que era "técnicamente horrible" y "el peor árbitro que había encontrado en toda su carrera".

Principalmente, la Federación Italiana lo sancionó por decir que el AS Roma "no tenía la fuerza de otros clubes para rechazar a árbitros", pues la declaración causó un malestar entre los directivos.

De hecho, esta no es la única sanción de enfrentará el entrenador portugués. En días anteriores, la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA lo castigó con cuatro partidos por su polémico y explosivo comportamiento durante la final de la Europa League.