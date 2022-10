José Mourinho y su mensaje de bienvenida al Barcelona

A-AA+

La Roma de José Mourinho se encuentra ubicado en el tercer lugar del grupo C de la Europa League, la escuadra italiana empató este jueves en su visita a la cancha del Betis.

A falta de dos partidos, el cuadro del portugués continúa con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la competencia, en la que se podrían cruzar con los equipos eliminados de la Champions League.

Una situación que no es del gusto del estratega, quien consideró injusto su segunda oportunidad en una competencia europea.

"Nosotros queremos pasar y terminar segundos, pero si acabamos terceros, seremos candidatos a ganar la Conference. Son adversarios que no deberían venir a la Europa League, es la realidad".

Mourinho, agregó que la presencia de los cuadros con paso previo en Champions League, habla de su fracaso, pero aseguró que serán enfrentamiento divertidos.

"Los fracasados de la Champions. Van a llegar los tiburones fracasados, van a llegar grandes. Va a estar divertido", finalizó.