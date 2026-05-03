José Muñiz mostró carácter en Etapa 2

El equipo Canel´s-Java tuvo una destacada participación en la segunda etapa del "Tour of the Gila", una exigente jornada de ruta en la que sus corredores pelearon hasta los últimos metros por un buen resultado, manteniendo vivas sus aspiraciones dentro de la clasificación general.

La etapa consistió en un recorrido de 148.1 kilómetros con un desnivel acumulado de mil 816 metros, iniciando en Silver City y concluyendo en el pueblo fantasma de Mogollon. El trayecto presentó condiciones complejas, con cambios de altitud, vientos cruzados y tramos técnicos en carreteras angostas, lo que obligó a los ciclistas a mantener precisión y estrategia en cada momento.

Durante la competencia, el equipo disputó dos sprints intermedios ubicados en los kilómetros 29.5 y 92.5, sin lograr colocarse entre los primeros lugares. Sin embargo, en el ascenso final hacia la meta, correspondiente al premio de montaña, José Ramón Muñiz protagonizó uno de los momentos más destacados al intentar alcanzar a los escapados del día.

En el cierre de la etapa, Muñiz, respaldado por sus compañeros Efrén Santos y Kevin Jiménez, incrementó el ritmo en un segundo grupo perseguidor, logrando recortar distancias, aunque sin alcanzar a los líderes. Finalmente, el mexicano cruzó la meta en la posición 17, a 1 minuto con 26 segundos del ganador. Por su parte, Santos llegó en el lugar 28, seguido de Jiménez en el puesto 37, Sebastián Brenes en el 54 y Owen Wright en el 74.

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Al término de la jornada, Muñiz destacó el esfuerzo colectivo del equipo y la dureza del recorrido. "Fue una etapa muy fuerte, con condiciones exigentes. El objetivo era estar adelante con los líderes y buscar el triunfo. Agradezco el respaldo del equipo, que trabajó unido durante todo el trayecto", señaló.

Tras dos etapas disputadas, el mejor posicionado de Canel´s-Java en la clasificación general es Efrén Santos, ubicado en el lugar 40 a 5 minutos y 45 segundos del líder. Le siguen José Ramón Muñiz en el sitio 41, Owen Wright en el 43, Kevin Jiménez en el 59 y Sebastián Brenes en el 68. En la clasificación por equipos, Canel´s-Java se coloca en la posición 11.