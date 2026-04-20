José Ramón Fernández presenta libro Protagonista y recibe disculpas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El nombre de

ha resonado con fuerza en las últimas semanas, luego de que el legendario comentarista deportivo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

su, "Protagonista", una obra que recopila anécdotas, vivencias y reflexiones tras décadas de trayectoria en los medios de comunicación.El ahoraestuvo acompañado por varios de sus, quienes no dudaron en reconocer y agradecer a quien fuera su jefe en, por las oportunidades que les permitió alcanzar trascendencia en el periodismo deportivo.Entre las muestras de gratitud destacaron mensajes de, Antonio Rosique, Carlos Guerrero y Enrique Garay, comunicadores que a través de sus redes sociales expresaron su reconocimiento hacia Fernández, quien incluso se prepara para vivir una nuevadesde los micrófonos.A esa lista se sumó una voz histórica de la narración deportiva, la de, quien durante muchos años dio vida a los partidos de la Liga MX. Mediante un, el narrador no solo felicitó a su maestro por el lanzamiento del libro, sino que también le ofreció unapor no haberlo acompañado en uno de los momentos más importantes de su carrera.Barajas, quien considera que tras la salida dede la televisión abierta elentró en declive, aseguró sentirse en deuda con él y reconoció que, por gratitud, todo el grupo debió acompañarlo cuando dejó, admitiendo con franqueza que le fallaron."Un antes y un después en la televisión abierta, en sus tiempos tratando de generar algo bueno para la gente. Hubo uncon su salida. Por él se hicieron grandes viajes. Perdón, jefe, debimos salir contigo; los que se quedaron son parte del fracaso. Te dejamos morir solo", mencionó.