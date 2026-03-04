José Sainz regresa a los ruedos en el año
El matador potosino José Sainz regresará a la actividad este próximo domingo 5 de abril, al formar parte del cartel de la tradicional Corrida de Domingo de Pascua que se celebrará en Atltzayanca, Tlaxcala.
El festejo, organizado por la empresa Feria Toro, se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas y reunirá a una destacada generación de toreros que representan el presente y futuro de la fiesta brava. El cartel lo integran Gerardo Sánchez, Alan Corona, Sebastián Ibelles y el propio José Sainz, quienes lidiarán un encierro de la ganadería Pie de Casas.
Uno de los principales atractivos del evento es que el triunfador de la tarde obtendrá un lugar en la próxima Corrida de Feria, lo que añade un ingrediente competitivo y de proyección para los actuantes.
Para José Sainz, este compromiso marca su regreso a los ruedos, en un escenario con historia taurina y ante una afición conocedora que espera una actuación destacada del matador potosino.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mundial 2026: anuncian precios de boletos para repechaje en México
El Universal
El estadio Akron y el BBVA serán sede de partidos decisivos para definir boletos al Mundial 2026.
FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México
AP
Los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.
Cadillac F1 debuta en Australia con respaldo de General Motors
AP
General Motors apuesta fuerte en la F1 con Cadillac, buscando consolidar presencia en el automovilismo mundial.