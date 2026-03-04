logo pulso
José Sainz regresa a los ruedos en el año

Por Romario Ventura

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
José Sainz regresa a los ruedos en el año

El matador potosino José Sainz regresará a la actividad este próximo domingo 5 de abril, al formar parte del cartel de la tradicional Corrida de Domingo de Pascua que se celebrará en Atltzayanca, Tlaxcala.

El festejo, organizado por la empresa Feria Toro, se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas y reunirá a una destacada generación de toreros que representan el presente y futuro de la fiesta brava. El cartel lo integran Gerardo Sánchez, Alan Corona, Sebastián Ibelles y el propio José Sainz, quienes lidiarán un encierro de la ganadería Pie de Casas.

Uno de los principales atractivos del evento es que el triunfador de la tarde obtendrá un lugar en la próxima Corrida de Feria, lo que añade un ingrediente competitivo y de proyección para los actuantes.

Para José Sainz, este compromiso marca su regreso a los ruedos, en un escenario con historia taurina y ante una afición conocedora que espera una actuación destacada del matador potosino.

