José Villarreal consigue el oro en la final de 1500 metros

José Carlos Villarreal fue un relámpago, como su compatriota Fernando Martínez lo hizo hace dos días, tuvo un cierre de película para ganar la medalla de oro en la prueba de 1500 metros.

Y con esto la medalla áurea número 27 llegó para la delegación mexicana. Villarreal hizo un tiempo de 3.39.93, quedando lejos de su mejor marca 3.37.22.

La plata fue para Jonh Gregorek de Estados Unidos y el bronce para William Paulson de Canadá.

En 400 metros planos, Paola Morán dio un gran cierre, pero quedó con medalla de plata.

Al término de la carrera lo aceptó: en los últimos metros me asusté, los vi muy de cerca y le metí, le metí.

Eso fue lo que dijo el "Speedy" Villarreal, " ese apodo me lo puso un camarada...¿Por rápido? Puede ser".

Fernando Martínez, quien compitió con él en la prueba, vaticinó el triunfo, "me dijo, 'nadie creía en mí en cinco mil metros, ahora sigues tú, demuestra que puedes, esa es la tuya', creo que no lo defraudé".

Así estaba marcada la estrategia, "lo mío era cerrar en los 100 metros y ahí vi que los rivales estaban aflojando, al final voltee de reojo y sí, me asusté, me asusté, pero les gané".