Jóvenes mexicanos son parte de la Fórmula 1 con "F1 in Schools"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- ¿Imaginas qué se siente formar parte de una escudería de Fórmula 1? ¿Competir con tu propio auto en un Gran Premio? Pues el Desafío F1 in Schools hace este sueño realidad para los jóvenes mexicanos. Esta competencia organizada en México por Persiste AC, reta a los estudiantes de entre 14 y 19 años de edad a desarrollar sus habilidades para sobresalir en distintas áreas como: diseño, manufactura, gestión de proyectos, liderazgo, marketing y comunicación. Todo esto con el atractivo de la F1, la cual ofrece una alternativa al aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La final nacional de este concurso inició el 15 de julio y concluirá el próximo 24. Se realiza en un formato virtual desde Guadalajara, Jalisco, en la cual, 39 escuderías de nueve estados de la República Mexicana desarrollaron un prototipo de auto de Fórmula 1 a escala, con el que buscan ganarse la oportunidad de representar a México en la etapa mundial de la competencia.

¿Qué es el Desafío F1 in Schools?

Conversamos con Janeth Medrano, estudiante de la escudería Girls in Tonaltech, la cual ganó el primer lugar nacional en la edición pasada de F1 in Schools, quien nos explicó que los estudiantes deben desarrollar un proyecto completo, pues no solo se evalúan los autos a escala.

"El proyecto se divide básicamente en dos áreas: ingeniería y emprendimiento. La parte de ingeniería se encarga de toda la parte técnica del auto y la de emprendimiento, del fondeo y las estrategias para financiar el proyecto. No solo se evalúan los autos, también se entregan los portafolios que se convierten en evidencia de todo el trabajo realizado", contó.

La joven nos precisó que para las competencias, el auto se corre en una pista de 20 metros con un tanque de CO2 comprimido y se realiza absolutamente todo lo que se hace en una escudería de Fórmula 1, pero a escala. La competencia F1 in Schools se desarrolla en tres etapas: Final Regional, Nacional y Mundial.

Son tres los equipos elegidos para representar a México en la etapa internacional, la cual se realiza en el marco de un Gran Premio de la F1. La pasada se llevó a cabo en Inglaterra, y por motivos de la pandemia, se tuvieron que enviar los autos y los proyectos por paquetería y se realizaron transmisiones en vivo para que todos pudieran ver las competencias.

Las mujeres en el automovilismo de la F1

Hay quienes señalan que el automovilismo es un mundo conformado en su totalidad por hombres, sin embargo, en los últimos años la presencia de las mujeres se ha incrementado, y lo mismo sucede en el F1 in Schools. Janeth Medrano destacó que durante su participación, ella formó parte de Girls in Tonaltech, un equipo 100% femenino. "Adquirimos un objetivo adicional como escudería, que era impulsar a las mujeres en la participación de las áreas STEM, ya que no son muy comunes para las mujeres y queremos demostrarles que así como nosotras, ellas también pueden sobresalir", indicó.

En la edición pasada de la Final Mundial, México fue representado por Sastalkej, Skulls Bulls Racing, y Girls in Tonaltech, éstas últimas recibieron el reconocimiento por parte de la FIA For Women in Motorsport, por ser un equipo destacado en la competición y ser conformado en su totalidad por mujeres.

"Este premio se lo daban solamente a una mujer, a la más destacada en toda la competencia, pero por nuestra participación como equipo decidieron dárnoslo a nosotras. También obtuvimos el mejor resultado que ha tenido México a nivel internacional", contó la joven.

Este tipo de proyectos le cambian la perspectiva a los jóvenes quienes se enfrentan a la realidad, a cómo es el mundo "afuera", en donde desarrollan habilidades que les servirán toda la vida y que tendrán un gran impacto social. No les pierdas la pista a esta nueva edición, cuya final nacional ya se encuentra en curso.