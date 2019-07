Jóvenes triquis quedan campeones de torneo en Las Vegas

La Academia Indígena de México, mejor conocidos como los Niños triqui, sigue poniendo el nombre del país en alto. Este fin de semana, los "Gigantes de la montaña" consiguieron el bicampeonato del certamen JAM ON IT que se celebró en Las Vegas.

Los niños triquis –ahora adolescentes-- derrotaron a un conjunto de San Francisco por marcador de 52-43. "Gracias en verdad por creer en la juventud de México. No fallamos a su amistad y cariño, muchas gracias".

A lo largo de nuestra vida nos cruzamos con muchos tipos de persona y, sin duda, algunas son para recordar.", escribió Sergio Zúñiga, entrenador de la Academia Indígena de México.

Los niños triquis, que causaron sensación por sus triunfos jugando descalzos, son ahora unos jóvenes que se mantienen en el baloncesto.