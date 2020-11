Juan Carlos Osorio, cesado del Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Nacional Mexicana fue cesado como entrenador del Atlético Nacional de Colombia.

Después de la derrota ante Millonarios por 3-0 la dirigencia verdolaga decidió darle las gracias a Osorio, con quién se había tensado demasiado la relación en los últimos meses.

"Atlético Nacional informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez no continuará al frente de la Institución.

En las próximas horas el Club entregará más detalles sobre la Dirección Técnica del plantel profesional masculino. Al profesor Osorio, agradecimiento por su trabajo y dedicación. Le deseamos muchos éxitos en su futuro profesional".

Ahora... ¿Qué puede pasar con el colombiano?

Los rumores apuntan hacia el norte del continente y no México ya que no quedó muy bien parado después del Mundial de Rusia 2018, pero si mucho más arriba, por California, específicamente Los Ángeles y no el LAFC, sino el Galaxy, que acaba de despedir al técnico argentino Guillermo Barros Schelotto.

La ecuación no es muy complicada, el director deportivo de los angelinos Dennis Te Kloase llevó una gran relación con Osorio cuando esté era director de selecciones en la Federación Mexicana de Futbol, y claro, también tenía buena amistad con Javier Hernández, a quien sostuvo como titular en el equipo Tricolor durante todo su proceso, a pesar de que el nivel del Chicharito ya no era el mejor.

¿Será que se vuelvan a juntar?