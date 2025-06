Juan Carlos Osorio confiesa la razón por la que no firmó con Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, confesó la razón por la cual no llegó al banquillo de las Chivas para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El exentrenador de la Selección Nacional estaba a punto de tomar un vuelo de Ciudad de México a Guadalajara para firmar con el Rebaño Sagrado cuando se cayó su contratación, que terminó con el conjunto rojiblanco firmando a Gabriel Milito para el puesto.

En entrevista con David Faitelson, Osorio habló de la situación que vivió y por la cual Chivas tomó la decisión de no firmarlo. "Estábamos en Santa Fe, en la Ciudad de México. La gente de Chivas me dijo que la mañana siguiente viajábamos a Guadalajara para la presentación. Rumbo al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante", mencionó el entrenador.

Aunque no dio detalles respecto a la acusación de Chivas hacia su persona. Se desconoce aún si el estratega dará más detalles respecto a la situación o si va a tomar medidas legales por difamación.

