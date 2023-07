Juan Carlos Rodríguez revela detalles de la nueva estructura en FMF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL). - Juan Carlos Rodríguez, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FM), dio a conocer la nueva estructura que se manejará a partir de ahora en Selecciones Nacionales y también en la Liga MX.

El directivo adelantó la creación de un Consejo de extécnicos, también exseleccionados nacionales, además del firmar acuerdos con otros países europeos para que jóvenes mexicanos puedan conseguir el pasaporte comunitario después de estar dos años en esas tierras.

Y fue enfático en un punto: "Los dueños no se van a meter".

Estructura de la FMF. La nueva estructura deportiva de la FMF estará integrada de la siguiente forma.

Permanecen: director deportivo varonil. Director deportivo Femenil. Director selecciones menores.

Se crearán las siguientes ramas:

Ciencias del deporte: Medicina, nutrición, salud mental e inteligencia deportiva. Asociarnos a los mejores del mundo para que se fortalezca a los que están operando.

Logística y operaciones: Dos CAR'S uno en la costa este y oeste en Estados Unidos. Canchas y mejores gimnasios. Logística sencilla que puedan funcionar. Hacer acuerdos comerciales que permitan dar esos servicios. No vamos a construir. Que se acabe las excusas para que ellos tengan todas las facilidades.

Colaboración Liga MX: La selección mexicana es prioridad. Hay 50 días de Fecha FIFA al año y quedan 310 días de seguimiento físico y médico para los jugadores de la Selección Mexicana. Se acabó eso de que los clubes no sepan que se hace con los jugadores.

Consejo de expertos (sin nombre aún). Uno a uno nos estará ayudando selección de director deportivo y selección de entrenadores. Le entregamos la varita mágica al genio en turno. Terminando la Copa América nos sentaremos para ver si esto fue un fracaso o no.

Todo esto basado en cuatro pilares

1. Opinión de extécnicos de selección nacional. Si no hay conflicto de intereses pueden alternar. No se van a reunir, vamos a ir uno a uno. Se podrán rotar a expertos que necesitemos.

2. Opinión de exjugadores seleccionados nacionales.

3. Expertos en tecnología. Hay mexicanos que tienen gran presencia en Inglaterra y Francia. Manejan gran data que permite acceder.

4. Personajes internacionales históricos. Que nos ayuden a entender cómo se gana esto. No sólo en cancha, sino fuera de éstos.