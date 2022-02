Juan Dinenno no piensa en poder "echar" a Solari

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El atacante de los Pumas, Juan Ignacio Dinenno, restó importancia al mal momento que vive el América, de cara al Clásico Capitalino de mañana. Asegura que no lo motiva el poder echar a Santiago Solari en caso de ganar.

"¿Cómo me va a motivar algo así? No lo pienso, y no creo que haya alguien dentro del equipo que lo piense como una motivación extra", declaró.

Asimismo, el argentino considera que el mal momento de las Águilas no le quita presión a ningún equipo para el duelo de mañana.

"La presión está en ambos equipos, en ambas instituciones que son muy grandes , como para andar escapándole a la presión que tiene el deporte".

---Alan Mozo mostró respeto por el América

Alan Mozo, defensor de los Pumas, no considera que el Clásico Capitalino de mañana pierda relevancia por el mal momento que vive el cuadro de Coapa.

"El América siempre va a ser el América, uno de los equipos más importantes del paìs y tienen la calidad suficiente para demostrarlo y yo creo que el de mañana va a ser un lindo enfrentamiento", declaró.

Por otra parte, el zaguero pidió que no haya violencia entre las aficiones en el Olímpico Universitario.

"Que estén seguros que vamos a salir a dar la vida por estos colores. Y que entiendan que la rivalidad se queda en la cancha".