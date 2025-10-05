Juan Manuel Márquez niega nueva pelea con Manny Pacquiao

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, trascendió el rumor de que un grupo de empresarios desea organizar un combate de exhibición entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao, protagonistas de una de las rivalidades más polémicas de la era moderna en el boxeo.

Cabe recordar que entre Márquez y Pacquiao hubo cuatro peleas inolvidables, en las cuales "Dinamita" salió con récord de dos derrotas, un empate y una histórica victoria por nocaut.

Sin embargo, en reciente entrevista con "Izquierdazo", Márquez se encargó de desechar cualquier posibilidad que sugiera un nuevo enfrentamiento entre ellos.

"Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y que van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo...", dijo Márquez.

Hace unos meses, "Pac-Man" volvió a los cuadriláteros con un combate contra Mario Barrios, y en la antesala del mismo recordó en Fight Hub TV su única derrota contra Márquez.

"Tuvo suerte. Estuve a punto de acabarlo en ese round. Si no era en ese, sería en el siguiente. Me descuidé y él me dio un golpe de suerte directo", declaró.