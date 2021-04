Juan Reynoso no cree en los "fantasmas" de Cruz Azul contra América

Sí, Juan Reynoso ya vive lo que es el Cruz Azul contra América del próximo sábado. Como jugador de La Máquina, el peruano vivió mucho de estos juegos, pero le baja la carga emocional, porque el juego "sólo es de tres puntos, nunca jugué un partido contra el América de cinco o seis puntos...".

Reynoso quiere estar concentrado, ni calentar el juego más allá de lo necesario. "Son tres puntos nada más, hay un morbo mediático. Sí, lo que viene es un rival a vencer, es un clásico con todo lo que ello implica, pero nunca jugué un Cruz Azul-América donde se sumarán cuatro o cinco puntos.

"Habrá que quitarle la carga emocional. Hoy no representa una final, una semifinal, ahí sí sería de otra forma". Juan Reynoso ya vivió una racha similar como la que vive con Cruz Azul, con el Melgar estuvo 14 juegos sin perder, siete empates y siete victorias. "En el antes y en el trámite no nos angustia esto de las marcas... El rival ha hecho las cosas muy bien. Será un lindo juego el próximo sábado, pero serán otras circunstancias. A partir de hoy comenzaremos a preparar el juego contra América".

Sobre los fantasmas que se le presentan al Cruz Azul cuando juega contra América, el peruano volvió a restarle importancia: "No sé donde puedan ver fantasmas, es un Clásico, históricamente hemos tenido buenos y malos momentos, contra ellos perdí dos o tres juegos, me tocó más ganar que perder. No tenemos que demostrarle nada a nadie.... Lo que digan el resto, no nos quita el sueño, eso es en el exterior".

Admitió que en Cruz Azul se está pensando en vacunarse, como ya lo hizo Monterrey: "Hay un par de escenarios que vamos a tratar de cumplir, o explorar para que uno u otro se cumpla. La exposición que tenemos en cuento a traslado y viajes, lo amerita. Sería lo ideal".

Del partido contra el Arcahaie, mencionó: "La satisfacción pasa por el respetar a un rival. Este juego se presta para que uno falte al respeto al contrincante, al hacer jugadas agradadas, minimizando al rival y no fue así, estuvimos a la altura de lo que es esta institución".