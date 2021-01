Juan Reynoso no promete el título del Guardianes 2021. El peruano no quiere caer en promesas sin bases sólidas para la afición del Cruz Azul, que ha vivido los últimos 23 años sin festejar algún trofeo de la Liga MX.

Antes de su presentación en el banquillo celeste, el entrenador prefiere enfocarse en realizar un buen trabajo que coseche resultados positivos y después, en caso de cumplir las expectativas, vendrá el sueño de la corona.

"El momento no da como para vender humo y decir que vamos a ser campeones. No quiero comprometerme y decir que éste [torneo] es el bueno, porque todos lo han hecho, soy congruente y quiero llevar una hoja de ruta", dice Reynoso, previo al compromiso ante el Santos de este domingo.

El 7 de diciembre, el Cruz Azul cumplió 23 años sin ser campeón en la Primera División, un día después de perder 4-0 en las semifinales del Guardianes 2020 y que terminó con el sueño de "La Novena" y provocó la renuncia de Robert Dante Siboldi. Un mes después, el peruano es nombrado nuevo estratega de La Máquina, con la presión de la sequía y que se ha pasado para aquél que se siente en el banquillo.

A pesar de que en los últimos siete años los celestes han conseguido títulos en la Liga de Campeones de la Concacaf y Copa MX, Reynoso reconoce que "el de la Liga MX es el importante, entonces hay que trabajar para lograrlo".

En sus primeros días al frente del Cruz Azul, la recomendación del timonel a sus jugadores es alejarse de las redes sociales y de interactuar con gente que los lleva a un límite, simplemente deben disfrutar del momento.

Reynoso jugó para La Máquina por ocho años y fue el capitán que levantó el último título de Liga MX para el club. Dos décadas después, regresa y, dice, el equipo ha crecido desde ese entonces.

"Te das cuenta lo que es Cruz Azul, del monstruo que es. Es una situación que arrastra en lo mediático. Con los muchachos, se dio una relación natural para hacer a un equipo competitivo".

Los celestes comienzan su aventura en el Guardianes 2021 este domingo, cuando se enfrenten al Santos, en el estadio Corona.