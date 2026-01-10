Juárez derrota de visita al Mazatlán

Mazatlán.- Juárez derrotó este viernes por 1-2 al Mazatlán con goles de Francisco Nevarez y Denzell García en la primera jornada del torneo Clausura mexicano. Mazatlán descontó con un cabezazo del argentino Facundo Almada.

Juárez, dirigido por el entrenador portugués Pedro Caixinha, salió a presionar en el estadio de su rival y pronto comenzaron a tener control de la pelota. En el minuto 23 Nevárez entró por la banda derecha, fue asistido por el brasileño Madson y puso el 0-1.

Juárez mantuvo la pelota, pero cuando mejor estaba, Mazatlán empató con un cabezazo de Almada a pase de Iván González.

Los visitantes recuperaron la ventaja en segundo minuto añadido del primer tiempo. El panameño José Luis Rodríguez sacó ventaja de un despiste de la defensa y le puso un balón a García, anotador de zurda del 1-2.

El colombiano Jesús Murillo remató de cabeza en el minuto 57 y dejó ir el tercer gol del Juárez en la jugada más clara del equipo, que mantuvo el dominio en una parte complementaria en la que ambos cuadros bajaron la intensidad.