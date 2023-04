Juárez FC complica a Toluca y terminan empatados

México.- No es un tropiezo porque no perdieron, pero sí es un muy mal resultado para el Toluca (1-1 vs FC Juárez), pues a los Diablos Rojos se les escaparon dos importantes puntos en esa pelea por mantenerse dentro de los primeros cuatro, sitios que permiten avanzar directo a la Liguilla y saltarse el repechaje.

Los dirigidos por Nacho Ambriz recibieron en el Nemesio Diez este día al cuadro fronterizo, en un duelo que parecía ser de trámite para los escarlatas, pero que la realidad marca que les costó y por momentos sufrieron contra los Bravos.

El marcador se abrió en los suspiros finales del primer tiempo. En el agregado (47’), Tiago Volpi cobró un penalti, que colocó muy bien ante la presión que ejerció Alfredo Talavera, un viejo conocido de la Bombonera.

Ya en el segundo tiempo, FC Juárez no bajó los brazos y además de hacer una buena labor defensiva, el ‘Puma’ Diego Chávez conectó un complicado balón entre portero y defensa para poner el empate en el moderno estadio mexiquense.

Toluca intentó reaccionar, pero la misión fue fallida y ahora tendrán que llegar a la última jornada del Clausura 2023 con 28 puntos y obligados a ganar para evitar la repesca; FC Juárez llegó a 17 unidades.