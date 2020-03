Judoca mexicano atrapado en Rusia

Cdmx.- Gilberto Cardoso es un judoca mexicano, quien desde el 5 de enero comenzó una travesía alrededor de diversos países en busca de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy se encuentra en Rusia a la expectativa de conseguir regresar a México en plena crisis por el coronavirus, ya que el país ha cerrado sus fronteras.

Cardoso, queretano de nacimiento, comenzó su campamento en Austria, de ahí estuvo compitiendo en Israel, Alemania y Francia, mantuvo su estadía en España, donde tuvo que desembolsar 200 euros (215 dólares) para pagar una visa y poder viajar a Rusia a un evento que fue cancelado días antes cuando ya se encontraba en ese país.

Ahora varado en tierras ex soviéticas, no sabe cómo volver. “Estaba en España, se estaba poniendo fea la cosa con el coronavirus, y tenía miedo de que llegando a Rusia me metieran de cuarentena, pero aun así me arriesgué y salió bien, aquí en Rusia la cosa está tranquila, no hay estado de alerta y la gente no está en pánico”, asegura.