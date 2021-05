Juego de la NFL en el Azteca se cancelaría de nuevo por la pandemia

La Liga presentará todo el calendario para la temporada 2021, en la que no aparecería el Estadio Azteca como sede de algún partido de la campaña, sino que el único encuentro fuera de Estados Unidos sería entre los Jaguars de Jacksonville y Falcons de Atlanta, a jugarse en Londres.

Según reportó primero "The Athletic", los índices del Covid-19 en la Ciudad de México no son suficientes para exponer a los equipos, aunque la semana pasada se bajó a amarillo en el semáforo epidemiológico del país. De acuerdo con los registros oficiales, actualmente hay 5 mil 336 casos activos de coronavirus.

Antes del Super Bowl LV, Roger Goodell, comisionado de la NFL, declaró la intención por volver al Azteca y que el anuncio oficial lo harían en cuanto saliera el calendario. Esa fecha es mañana, miércoles 12 de mayo, y todo pinta para una nueva suspensión.

En 2020, todos los partidos de la campaña se jugaron en Estados Unidos, mientras que para éste solo sería uno, con los Jaguars - cuyo propietario es el magnate Shahid Rafiq Khan y quien ha invertido fuerte en Inglaterra- como local en el Tottenham Stadium.

Por lo pronto, las oficinas de la NFL en México no han comunicado algo acerca de la visita, aunque tampoco han promovido mucho al respecto.

Cabe recordar que este fin de semana, el Coloso de Santa Úrsula vuelve a abrir sus puertas a los aficionados por primera vez desde marzo de 2020, para la Liguilla del balompié nacional.