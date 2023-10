Juegos Panamericanos también víctimas de la inseguridad en Chile

SANTIAGO.- Los Juegos Panamericanos no han quedado exentos de la creciente ola de inseguridad que afecta a Chile.

A pocos días de su inauguración, equipos de televisión que iban a estar destinados a la cobertura oficial de la justa deportiva fueron hurtados de un contenedor en el Estadio Nacional, epicentro de la mayoría de las competencias.

Si bien Carabineros (la policía uniformada) reportó en un comunicado el miércoles por la noche que recuperó parte del material y detuvo a uno de los presuntos asaltantes, el incidente obligó a los organizadores a subir más la guardia, justo en momentos en que la inseguridad encabeza las preocupaciones de los chilenos.

“Carabineros de Chile han estado a la altura. En menos de 24 horas recuperaron las cámaras que hurtaron de dependencias del Estadio Nacional. Mi gran agradecimiento”, expresó el jueves Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, en un video difundido en su cuenta de Instagram.

El propio Mayne-Nicholls había revelado el episodio la víspera también en un video.

No trascendió el tipo de material robado ni su costo. Tampoco la identidad del detenido.

“Las indagatorias continúan en curso”, informó Carabineros, sin dar más detalles.

Si bien el gobierno chileno había anunciado que 3,000 agentes policiales para garantizar la seguridad de los Juegos Panamericanos, al momento de producirse el robo, Carabineros no estaba prestando servicios en el interior del Estadio Nacional, sino personal de una empresa privada, dijo a periodistas el teniente coronel Marcos Jiménez, de la prefectura Santiago Oriente. La organización de los Juegos Panamericanos informó a The Associated Press que en lo inmediato se extremaron los controles en los accesos a las distintas dependencias deportivas, con especial hincapié en la verificación de acreditaciones.

Sondeos locales coinciden en que el temor a la delincuencia y a la violencia lideran las preocupaciones de los chilenos.

La Fundación Paz Ciudadana, un ente independiente especializado en estudios de seguridad y delincuencia, informó que su última encuesta realizada entre agosto y septiembre muestra que el 30.5% de los consultados expresó su temor a ser víctima de un delito, el mayor porcentaje en 23 años, desde que inició las investigaciones. En 2022 el porcentaje fue de 28%.

El sondeo difundido a comienzos de mes, que consultó a 1,863 personas, concluyó que el 36.6% de los hogares chilenos tiene al menos un miembro que fue víctima de robo o de intento de robo en los últimos seis meses, lo que significa un 3.9% que el porcentaje registrado en la encuesta de 2022.

En Chile la delincuencia aumentó en un 44% en 2022, en comparación con el año anterior, y los homicidios se duplicaron entre 2016 y 2022, pasando de 3.6 por cada 100,000 habitantes a 7, según la Fiscalía Nacional.

El gobierno de Gabriel Boric tiene previsto un aumento de 5.7% para seguridad en el presupuesto nacional de 2024. A comienzos de este año, incrementó en 1,500 millones de dólares los fondos para fortalecer la seguridad, destinó más policías a las barriadas pobres y envió una treintena de proyectos relacionados con la materia para que sean tramitados por el Congreso.