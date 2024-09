Logros destacados en los Juegos Paralímpicos de París

PARÍS (AP) — El saltador de longitud cubano Robiel Yankiel Sol Cervantes consiguió su segundo oro paralímpico consecutivo en los Juegos Paralímpicos de París con 7,41 metros, ganando por nueve centímetros.

El chino Hao Wang fue segundo y el ruso Nikita Kotukov tercero, con 7,05, bajo una bandera neutral.

"Significa mucho para mí ganar títulos Paralímpicos consecutivos", dijo Cervantes. "Solo desearía haber podido mejorar mi distancia porque me había entrenado para eso".

Cervantes dedicó su victoria a su difunta abuela.

"Tengo una deuda con ella porque me dejó una tarea que hoy no pude lograr, saltar ocho metros", dijo Cervantes. "Estuve entrenando mucho para eso. No ha sido hoy, pero vamos a seguir adelante".

Oro de EEUU en ecuestre

Rebecca Hart ganó la medalla de oro en hipismo sobre Floratina y Estados Unidos ganó el martes otras dos medallas ecuestres.

La británica Natasha Baker, seis veces medallista de oro, era la favorita, pero terminó en la tercera posición.

Fiona Howard ganó el oro para Estados Unidos en la categoría de Grado II y Roxanne Trunnell se llevó la plata en Grado I.

Dos récords en los 1.500

Alexandr Kostin ganó los 1.500 metros T12 para atletas con discapacidad visual leve, en un tiempo récord paralímpico de 3 minutos, 44,43 segundos, cuatro segundos más rápido que la marca anterior.

El brasileño Yeltsin Jacques también estableció un récord en el T11 1.500 para atletas con discapacidad visual severa que usan guías.

Jacques ganó en 3:55.82, batiendo los récords mundiales y Paralímpicos que estableció al ganar el oro en Tokio.

China arrasa en 50 metros dorso femeninos

En la final de los 50 metros dorsales femeninos, las nadadoras chinas ocuparon los tres primeros puestos.

Lu Dong ganó la medalla de oro por delante de He Senggao y Liu Yu en la clase S5, para nadadores con graves problemas de movimiento en el torso y las piernas o extremidades faltantes.

La final masculina de 50 metros de dorso S5 tuvo el mismo escenario, ya que tres nadadores chinos también se llevaron las tres medallas.

Yuan Weiyi ganó la carrera en la Arena de La Défense, venciendo a Guo Jincheng y Wang Lichao.