"Chicharito" Hernández volvió a lesionarse

Otra vez las lesiones detienen a Javier 'Chicharito' Hernández. El delantero y referente del Guadalajara no viajará a la Ciudad de México para enfrentar al Cruz Azul por molestias físicas, reportó el Rebaño.

A través de un comunicado en un reporte médico, las Chivas anunciaron que Javier "refirió molestias en la pierna izquierda al concluir el encuentro ante León".

"Javier Hernández presenta una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo, que se originó en una jugada donde el aterrizaje no fue el ideal tras recibir un contacto en la parte posterior" informa el Guadalajara.

Chicharito, que llegó lesionado al Guadalajara y ha sufrido otras lesiones que no le han permitido ser un jugador constante en el primer equipo tapatío, aún no tiene fecha de recuperación.

"Su periodo de recuperación estará sujeto al cumplimiento de un programa de trabajo integral, que contempla el tiempo de recuperación de la lesión y el reacondicionamiento físico de Javier para que alcance un nivel óptimo" concluye el Centro Médico del Guadalajara.