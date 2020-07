Jugador de Clippers se perderá 2 juegos tras visitar club de striptease

El guardia de los Clippers de Los Ángeles, Lou Williams, se perderá los dos primeros partidos del reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA, debido a que tendrá que estar diez en cuarentena tras visitar un club de striptease.

Williams había recibido un permiso de los Clippers para salir de la burbuja de la NBA en Orlando para viajar a Atlanta, donde acudiría al funeral de un amigo cercano quien murió en días recientes.

Pero mientras estaba de permiso, el rapero Jack Harlow publicó una foto de Williams en el club de striptease Magic City, de esa ciudad. El cantante eliminó la imagen minutos después diciendo que era una fotografía vieja de los dos.

El jugador fue puesto en una cuarentena extendida de diez días, lo que provocará que se pierda los partidos contra los Lakers y los Pelicans.

El diario "USA Sports Today" sostiene que también podría perderse el duelo ante los Kings. Williams es un candidato a ganar el premio al Sexto Hombre del Año después de promediar 18.7 puntos por juego esta temporada, podría jugar desde el cuarto partido del equipo contra los Suns de Phoenix el 4 de agosto.

"No puedo contar algo sobre su viaje porque no estaba en ese viaje con él. Él está de vuelta aquí. Puedo decirte eso", dijo el sábado el entrenador de los Clippers, Doc Rivers.

"Obviamente salieron y eso es algo que obviamente no disfrutamos de ver".

Según los protocolos de salud y seguridad de la NBA, los jugadores podrían enfrentar hasta cuatro días adicionales en cuarentena para viajes preaprobados fuera del campus de la NBA siempre que tengan pruebas negativas diarias.