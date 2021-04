Jugadores apoyarían en el pago de la multa: Escalante

Para el jugador del Atlético de San Luis, Dionicio Escalante, sería un fracaso no calificar a la liguilla, y en caso de que se los pidan, podrían los jugadores apoyar para el pago de la multa a la que se haga acreedor el Atlético de San Luis, si termina este torneo, entre los tres últimos lugares de la tabla de cociente.

Durante la atención a medios que tuvo el jugador se le cuestionó que sería fracaso no calificar y que si los jugadores apoyaría en el pago de la multa a lo que el defensa señaló, "Creo que sí, sería un gran fracaso no calificar, porque son 12 equipos los que califican, y nosotros estamos trabajando para llegar a esa instancias, ya que desde que ascendimos, no hemos podido llegar a la liguilla, y en cuanto a si apoyaríamos al pago de la multa, hay que señalar que nosotros somos parte responsable de la multa y si no lo piden, debemos de aportar".

Sobre el regreso de los aficionados al Lastras, Dionicio Escalante comentó, "Creo que es motivante el regreso de la afición al estadio, como sabemos, nuestra afición siempre nos ha apoyado, siempre está con el equipo, por lo que nosotros debemos de darles una alegría, por lo que esperamos podérselas dar este fin de semana".

Se le cuestionó sobre cómo van a jugar este fin de semana, luego de todo lo que se ha dicho, de lo que han vivido en forma interna a lo que el lateral izquierdo señaló, "El grupo está mentalizado a que debe de salir a ganar, ir por loa tres puntos, creo que ya está de demás las palabras, necesitamos un resultado positivo, el partido debemos de encararlo a muerte, donde debemos de disputar cada balón y que los puntos se queden en casa, más ahora que va a estar presente nuestra afición".

Y agregó, "A nosotros ya se nos acabó el margen de error, no nos sirve más que la victoria, y sabemos que Puebla será un equipo complicado, ha sorprendido en este torneo, ha hecho bien las cosas y nosotros tenemos que trabajar duro, los 90 o 98 minutos de juego, ya que para nosotros es de vital importancia sacar los tres puntos a como dé lugar".

Como se sabe, el Atlético de San Luis recibe este sábado a las 17:00 horas, al Puebla, en partido correspondiente a La décima quinta fecha del Torneo Clausura Guardianes 2021 de la Liga MX y en donde recibirán público por primera desde que comenzó la pandemia.