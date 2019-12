Jugadores de Cruz Azul regresan para preparar el Clausura 2020

Al no tener alguna negociación terminada hasta el momento, el mismo Cruz Azul que cerró en el Apertura 2019 debe presentarse este martes para los exámenes médicos.

Los cementeros se dividirán en dos grupos. El primero, se reunirá con su entrenador Robert Dante Siboldi en las instalaciones de La Noria; el segundo, realizará las pruebas físicas previas al nuevo torneo. El miércoles, se intercambian las agendas.

El único ausente será el lateral José Madueña, quien es nuevo refuerzo del Guadalajara.

A pesar de que algunos jugadores saldrán de La Máquina, no pueden abstenerse a la designación del club. Sus contratos todavía los une con la institución celeste, hasta que no se cierre algún trato con otro equipo, seguirán en Cruz Azul.

Sin embargo, los cementeros arrancarán la pretemporada, rumbo al Clausura 2020, sin una cabeza deportiva. Sí, está el presidente, Guillermo Álvarez Cuevas; el vicepresidente, Alfredo Álvarez Cuevas; el vicepresidente no reconocido, Víctor Garcés, y Siboldi, pero todavía falta a ese director deportivo. Una silla que espera dueño desde que Ricardo Peláez salió en septiembre de este año.

El "futbol de estufa" ya está en pleno apogeo y La Máquina es una de las principales candidatas para cualquier promotor o profesional que quiera escalar en su carrera.

De los jugadores que suenan para salir del club, además de José Madueña, son Edgar Méndez, Martín Cauteruccio, Elías Hernández y Stephen Eustaquio. Para contratar, ha trascendido los nombres de Martín Campaña, José Juan Vázquez, Brian Lozano y Alan Pulido.