Jugadores del Veracruz ya no pueden pagar sus viviendas

La situación de los jugadores de los Tiburones del Veracruz ya es realmente grave.

Según Álvaro Ortiz, director general de la Asociación Mexicana de Futbolistas, algunos de los futbolistas han tenido que dejar sus departamentos, porque simplemente ya no pueden pagarlos. "Es una situación precaria la que están viviendo en el Veracruz", declaró para Fox Sports.

"No podemos hablar de que estamos en una de las mejores Ligas del mundo, si suceden este tipo de cosas. Ya no es cuestión de hablar con el dueño del equipo, sino con los mismos dirigentes de la Liga MX".

Se habla de que ya son más de cinco meses sin que algunos delos jugadores de los escualos cobre, pero aun así: "Creo que han dado una gran muestra de profesionalismo, de amor propio. Desde que hemos llegado no han puesto ni un pero en las indicaciones que les hemos dado", dijo Enrique López Zarza, técnico del Veracruz.