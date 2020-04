Jugadores desconocen su futuro

El anuncio de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, sobre la desaparición del descenso por los próximos cinco años y las reformas en la segunda categoría del balompié nacional dejó más dudas que certezas y los futbolistas temen por sus carreras.

"Queda claro que las decisiones se toman con base en el dinero, que se ha convertido en lo más importante en el futbol. [...] Crean una nueva liga sin saber o tener estructura de cómo será", comentó Alejandro Vela, de Venados y quien se ha convertido en la voz de los profesionales en el Ascenso.

Vela le platicó a EL UNIVERSAL Deportes que Bonilla se comunicó con algunos futbolistas de la categoría para comentarles el por qué de la decisión, "un discurso muy parecido al que dio hoy", y que no les comentó si tienen espacio o no en el futuro de esta competencia.

"No sabemos si podremos participar el próximo semestre. Bonilla nos comentó que todas las reglas se tenían que platicar y que no podía adelantarnos nada para llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas. Se hablan muchas opciones, como cinco u ocho mayores [de 23 años] dentro del equipo, reducir la cantidad de extranjeros, pero que todo está, nos dijo, en evaluación".

Alejandro, de 26 años de edad, se encuentra en sus últimos meses de contrato con Venados, a la espera de recibir el pago final en caso de no poder renovar si se mantiene la idea de que la nueva liga tenga un límite de edad. "Los jugadores que vencen contrato en mayo, están retirados".

Sobre la eliminación de ascender, Vela indicó que "se mata la pasión para un futbolista, el amor por la camiseta y la motivación de crecer. Se dice mucho de que en la actualidad, los profesionales sólo buscan el dinero y ¿cómo no?, si existen estos casos".