Jugadores increpan a Yon de Luisa por los rumores sobre desaparición del ascenso

Los jugadores del Ascenso MX continúan sus manifestaciones sobre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y ahora fueron directas para el presidente de la organización, Yon de Luisa.

Varios futbolistas han utilizado Twitter para cuestionar las palabras del directivo, realizadas hace un par de meses, acerca del futuro de la "liga de plata".

"Yon de Luisa, presidente FMF: los Jugadores del AscensoMX necesitamos terminar con la incertidumbre que generan los rumores sobre la desaparición del ascenso y descenso. Este es nuestro trabajo, sustento de nuestras familias. Confiamos en tu palabra", publicaron en la red social.

Los jugadores se basan en un video de De Luisa, en el cual dice claramente: "Definitivamente no apoyamos el cierre de la liga [de Ascenso]. Estaremos trabajando con el Comité de Desarrollo Deportivo, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. En la generación de propuestas, queremos una liga en donde sí exista ascenso y descenso, donde se cumplan los requisitos, eso es fundamental. Los equipos que quieran ascender tienen que cumplir los cuadernos de cargos y, donde al fin del día, podamos tener las mejores plazas con los mejores equipos, tanto en la Liga de Ascenso como en Primera División".

Posteriormente, De Luisa aclaró que el Ascenso MX "corre peligro" y que la desaparición era una propuesta. Con la desafiliación de los Tiburones Rojos del Veracruz, ninguno de los 18 clubes que actualmente militan en la Liga MX perderán la categoría al término del Clausura 2020: sin embargo, no está garantizado que uno de la de "plata" suba.

El Ascenso MX lucha por no extinguirse ante la propuesta de algunos dueños de Primera División de abolir el descenso y crear una Liga de Desarrollo. Preocupados por su futuro y el de sus familias, los jugadores de esta división comenzaron "protestas silenciosas" que consistieron en no jugar el primer minuto de sus partidos de la Jornada 8.

Con el parón por el coronavirus Covid-19, los futbolistas no se detienen y siguen con la bandera de "Sin Ascenso no hay Desarrollo".

Por el freno de actividades del balompié nacional canceló la junta programa para esta semana, en la cual se tomaría la decisión de remover el ascenso, que afectaría la carrera de 240 profesionales.