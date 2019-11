"Jugadores no sufren con sus pagos"

Los jugadores de CB Santos de San Luis no batallan, se les paga bien y a tiempo, viven cómodos a diferencia de otros equipos que sufren en ambos aspectos, declaró Víctor Mariscal Mata quien es el presidente del conjunto potosino que, a diferencia de otros años, el actual es más caro.

"Estamos con dificultades de jugadores que tuvieron la disposición de dar el cien por ciento dentro de la cancha, la verdad que, si le preguntas a cualquiera de los jugadores, te van a decir que están al corriente, se les ha pagado todo, viven muy bien, otros equipos sufren mucho de pago, nosotros para nada, así que tienen toda nuestra confianza" comentó en entrevista Mariscal Mata.

Agregó "yo como presidente me duele mucho ver las situaciones que están pasando dentro de la cancha, no soy el director deportivo es Rubén Ramos, le dio toda la confianza para salir adelante, no me he metido como dice mucha gente, ahora mi labor es estar a la cabeza y pido que los jugadores rindan al cien por ciento".

En este mismo tema subrayó "voy a los partidos, me enojo, pero las decisiones al final las toma Rubén en conjunto con el coach y Gustavo Quintero, quienes ya hicieron cambios de jugadores, y pues nos toca seguir trabajando, aunque sea el último partido tenemos que ir buscando la manera de arreglar todo".

Víctor mencionó que quiere que la afición "salga lo menos perjudicada, porque a veces se mal interpreta, siempre la afición es más importante ya que ha estado al pie del cañón, ha respondido muy bien".