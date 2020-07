Jugadores se arrodillan durante el Himno en el regreso de la NBA

Como nunca antes, la NBA prestará su plataforma y permitirá a sus miembros expresarse con respecto a temas sociales; en el día de su reanudación, presenció algo desconocido para sus duelas: rodillas al suelo durante la entonación del himno nacional.

A pesar de que la Liga cuenta con una regla que obliga los jugadores a mantenerse de pie mientras suena "The Star-Spangled Banner", todos los jugadores de los Pelicans y el Jazz –equipos que inauguraron la burbuja- emularon al exquarterback de la NFL, Colin Kaepernick.

En silencio, con la mirada abajo, abrazados y portando playeras negras con la leyenda "Black Lives Matter", todos los jugadores y staff se arrodillaron en presencia de la bandera de los Estados Unidos.

Los últimos años, el comisionado Adam Silver aseguró que no estaba interesado en modificar el protocolo y la regla establecida en 1981. Si bien no lo hizo, mostró mayor apertura en los días más recientes.

Ante la advertencia de jugadores como Anthony Davis y Danny Green, quienes sugirieron que las frases en los uniformes no compondrían toda la manifestación, Silver dijo ayer miércoles: "Respeto la protesta pacífica. No estoy seguro de lo que harán nuestros jugadores cuando salgan mañana por la noche y, por supuesto, lo abordaremos en ese momento, pero también entiendo que estos son tiempos muy inusuales". Y sucedió.

Reportes de la prensa local indican que, aunque no lo haya dado a conocer abiertamente, la NBA ha descartado la opción de sancionar a quienes infrinjan la regla de la postura durante el Himno, teoría reforzada con lo visto esta tarde.